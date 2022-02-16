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دعوات للتظاهر دعماً لـ"الشيخ جراح" داخل أراضي الـ48

16 شباط / فبراير 2022 08:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

انطلقت دعوات في مناطق متفرقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للتظاهر يوم الجمعة القادم، نصرة لحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وتجري استعدادات مكثفة في أوساط الفلسطينيين هناك للوصول إلى حي الشيخ جراح في القدس يوم الجمعة للتعبير عن دعمهم لصمود الأهالي، فيما يستعد الاحتلال لزيادة عناصره في المنطقة استعداداً لتصعيد محتمل.

وجاء في منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "ندعوكم للمشاركة يوم الجمعة في دعم أهالي حي الشيخ جراح الذي يتعرض لاجتياحات مستمرة من قبل قطعان المستوطنين وحمايتهم من قوات الاحتلال".

ووجه ناشطون من أم الفحم دعوة للمشاركة في مظاهرة دعماً لسكان الشيخ جراح ستنظم الساعة الواحدة ظهراً يوم الجمعة القادم.

 

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