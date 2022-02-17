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انخفاض على أسعار العملات مقابل الشيقل

17 شباط / فبراير 2022 08:25

رام الله - الرأي

انخفض الدولار الأمريكي اليوم الخميس مقابل الشيقل الإسرائيلي وصولاً إلى 3.19 شيقل بعدما حقق مكاسب قوية هذا الأسبوع.

كما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيقل اليوم انخفاضا وصولاً إلى 3.63 شيقل.

أما الدينار بلغ للشراء 4.55 شيقل.

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