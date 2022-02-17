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إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في جنين

17 شباط / فبراير 2022 09:30

جنين - الرأي

 أصيب، صباح الخميس، 3 شبان برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن 3 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال وصفت جراحهم بالمتوسطة، ونقلوا للعلاج في مستشفى ابن سينا.

وقالت المصادر، إن مدينة جنين تشهد حاليًا اشتباكات مسلحة متقطعة وعنيفة في بعض الأحيان بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي خروبة شمال المدينة.

وذكرت أن وحدات خاصة اقتحمت المدينة وحاصرت عدة منازل ونصبت كمائن، وفيما بعد اقتحمت أكثر من 20 دورية المنطقة وحاصرت عدة منازل ووجهت نداءً عبر مكبرات الصوت لشبان لتسليم أنفسهم.

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