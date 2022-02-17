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أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"

17 شباط / فبراير 2022 09:52

سيدني - الرأي

أعلنت أستراليا، اليوم الخميس اعتزامها تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، إن رئيس الوزراء سكوت موريسون يعتزم إدراج حماس التي تحكم قطاع غزة "منظمة إرهابية" بموجب القانون الجنائي في البلاد.

وأضافت أندروز -في بيان- أن حكومة موريسون لا تتسامح مطلقا مع "العنف"، وستواصل التركيز على الحفاظ على الأستراليين في مأمن من "الإرهاب والتطرف العنيف".

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حركة حماس، وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.

وكانت كانبيرا قد أدرجت سابقا كتائب القسام (الذراع العسكرية لحماس) على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها.

وتصنف الولايات المتحدة وبريطانيا حماس "منظمة إرهابية"، كما أن قرارا مماثلا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لـ "قائمة الإرهاب".

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