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7 وفيات و1249 إصابة جديدة بكورونا في غزة

17 شباط / فبراير 2022 10:03

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالة وفاة 1249 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3735 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 3200 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 239395 إصابة بينها 32326 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 205205 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1861.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 207 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 111.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 617783.

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