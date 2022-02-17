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لن نتوقف إلا بتراجعها عن إجراءاتها القمعية

الحركة الأسيرة: معركتنا مع إدارة السجون انطلقت وندعو شعبنا لإسنادنا

17 شباط / فبراير 2022 10:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

قالت الحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الخميس، إن معركتها مع إدارة سجون الاحتلال انطلقت ولن تتوقف إلا بتراجعها عن إجراءاتها القمعية بحق الأسرى، والتي تهدف للتنكيل بهم، والمحاولة عبثًا لكسر إرادتهم.

وأضافت لجنة الطوارئ الوطنية العليا بالحركة الأسيرة في بيان صحفي: "أن السجون تعيش هذه الأيام حالة من التصعيد والغليان لم تشهده من فترة طويلة، مؤكدةً أنها تواجه التصعيد من قبل إدارة سجون الاحتلال بوحدة حال لم يسبق لها مثيل من قبل".

وتابعت: "معركتنا مع هذا المحتل في داخل الأسر لم تتوقف -ولن تتوقف، ولكنها تشهد مراحل من التصعيد".

ودعت الحركة الأسيرة، أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده للالتفاف حول قضية الأسرى، والمشاركة في كل ما يتم الدعوة إليه من فعاليات من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية.

كما دعت وزارة الأوقاف في الضفة وغزة وخطباء المساجد لتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن أسرانا وانتفاضتهم وأسرانا المرضى ومعاناتهم، والمشاركة بعد ذلك في مسيرات الغضب التي ستنطلق من كافة مساجد الوطن دعمًا وإسنادًا لأبنائكم الأسرى.

وتواصل الحركة الأسيرة لليوم الثاني عشر مواجهتها المباشرة مع إدارة سجون الاحتلال، التي تسعى لفرض إجراءات وسحب إنجازات راكمتها الحركة الوطنية الأسيرة على مدار عشرات السنين.

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