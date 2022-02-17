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فلسطين تسجّل 18 وفاة و2928 إصابة جديدة بكورونا

17 شباط / فبراير 2022 01:15

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة، و2928 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و5401 حالة تعافٍ بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي، إن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة (7)، نابلس (3)، جنين (3)، بيت لحم (4)، القدس (1).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 111، طوباس 31، جنين 106، قلقيلية 47، ضواحي القدس 24، بيت لحم 56، رام الله والبيرة 143، سلفيت 20، الخليل 82، نابلس 94، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 1249، مدينة القدس 950، بعد إجراء 8623 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 64، طوباس 42، جنين 134، قلقيلية 64، ضواحي القدس 29، بيت لحم 106، رام الله والبيرة 210، سلفيت 69، الخليل 145، نابلس 288، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 3200، مدينة القدس 1000.

وذكرت الوزارة، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا: في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 112 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 267 مصابا، بينهم 44 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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