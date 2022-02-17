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تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

17 شباط / فبراير 2022 05:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء اليوم الخميس، الرابط الخاص بفحص الأسماء المستفيدة من منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر فبراير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 20/02/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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