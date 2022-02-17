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الاحتلال يتنصل من اتفاق الإفراج عن الأسير "حمامرة"

17 شباط / فبراير 2022 07:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

تنصل الاحتلال الإسرائيلي من الاتفاق القاضي بالإفراج عن الأسير الفلسطيني أحمد رضوان حمامرة، عبر تجديد اعتقاله الإداري لمدة ثلاثة أشهر للمرة الرابعة على التوالي.

واعتقل الأسير حمامرة في آب/ أغسطس عام 2020، وأضرب عن الطعام لمدة 33 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وقد قرّر تعليق إضرابه بعد التوصل إلى اتفاق مع قوات الاحتلال بالإفراج عنه في شباط/ فبراير الحالي.

والأسير "حمامرة" من سكان مدينة بيت ساحور، وتعود جذوره لقرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، كانت قوات الاحتلال اعتدت عليه وهو مضرب عن الطعام في سجن النقب.

وأدى اعتداء الاحتلال إلى كسر في أحد أضلاعه ونقل على إثرها الى المستشفى، وهذا هو الاعتقال الثاني له، إذ أمضى عامين ونصف عام قبل ذلك، وهو متزوج ولديه طفل.

ويواصل نحو 500 أسير إداري فلسطيني، مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 48 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري، قرار حبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد.

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