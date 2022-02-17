الاحتلال يفرض غرامات مالية على أسرى سجن "هداريم"

فلسطين المحتلة - الرأي

فرضت إدارة سجن "هداريم" الإسرائيلي غرامات مالية باهظة على الأسرى، فيما قررت الحركة الأسيرة اتخاذ خطوات تصعيدية.

وأكّدت الحركة الأسيرة، أن معركتها مع إدارة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بالتراجع عن إجراءاتها القمعية بحقهم، والتي تهدف للتنكيل بهم، والمحاولة عبثًا لكسر إرادتهم.

وقالت الحركة في بيانٍ لها، إنّ المعركة تشهد مراحل من التصعيد، وفي هذه الأيام تعيش السجون حالة من التصعيد والغليان لم تشهده من فترة طويلة، وإن الأسرى يواجهون هذا التصعيد بوحدة حال لم يسبق لها مثيل من قبل أيضًا.

ودعت للالتفاف حول قضيتهم، والمشاركة في كل ما يتم الدعوة إليه من فعاليات من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية.

وطالبت بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الأسرى وانتفاضتهم والأسرى المرضىى ومعاناتهم، والمشاركة بعد ذلك في مسيرات الغضب التي ستنطلق من كافة مساجد الوطن دعمًا وإسنادًا لهم.

وأشارت إلى أنّ معركتها مع إدارة السجون تتواصل في يومها الثاني عشر من المواجهة المباشرة والتصدي المستمر؛ من خندق المواجهة مع إدارة سجون الاحتلال، التي سعت وتسعى لفرض إجراءات وسحب إنجازات راكمتها حركتنا الوطنية الأسيرة على مدار عشرات السنين.