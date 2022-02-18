تشافي: برشلونة أضاع العديد من الفرص أمام المرمى والفريق تحسن مستواه كثيرا



عبر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن أسفه لنتيجة التعادل التي حققها البارسا ضد نابولي بنتيجة 1-1 في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.



وقال تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الشيء الوحيد الذي فقدناه هو تجسيد الفرص، صنعنا أكثر من 20 فرصة، ستة منها كانت واضحة للغاية، كان المشجعون وراء المباراة بأكملها، لكن النتيجة لم تكن كما أردنا".



وأوضح تشافي: "على الأقل كان علينا ذلك الفوز بالمباراة، إنه الطريق الصحيح، لكننا ننافس في الدوري الأوروبي، إنها ليست مباراة ودية، لكنني سعيد جدًا بتحسين الفريق".



وأضاف تشافي: "أشعر بالغضب لأنني سامحت كثيرًا، إنه لأمر مخز ألا يكون لدي على الأقل أفضلية هدف، لقد كنت سعيدًا بالأحاسيس منذ أيام، ولعب بهذه الطريقة ، سنفوز بأكثر مما نخسره".



وعلق تشافي خلال حديثه على أزمة شارة برشلونة التي غابت عن قميص هدافه قائلاً: "لقد تذكرت ذلك في غرفة خلع الملابس، لقد حدث ذلك أيضًا لسواريز في مبارياته الأولى، قميص برشلونة يزن بضعة كيلو جرامات أخرى، أنا سعيد بوجود فيران توريس، إنها مسألة وقت والاستمرار في الاعتقاد ، هو يعلم أن ثقتنا مطلقة ".



وواصل مدرب برشلونة: "يجب أن يغير الرقاقة، لقد سجل هدفاً أعطانا التعادل، لن يؤثر ذلك عليه، أنا وطاقم العمل سيهتمون بذلك، لقد كان مستاءً من نفسه".



وعن عثمان ديمبيلي أكد تشافي: "الجمهور لم ينتبه إلىّ، لكنه صاحب السيادة ويقرر، يتمتع ديمبلي بشخصية كبيرة وقد حول الصفارات إلى تصفيق".



وقال تشافي: "غادرت ملعبًا مختلفًا في كامب نو والآن أصبح الجو غير عادي، لم أختبره أبدًا في كان برشلونة، وهذا يظهر أيضًا أن الناس يريدون رؤية الأشياء الإيجابية، هناك لحظات من القشعريرة ، سعيد جدًا وممتن للجمهور" .



وشدد تشافي: "لقد كان أوسكار مينجيزا جيدًا للغاية، وهو يلعب لأنه تدرب جيدًا. لا يشتكي وهو محترف رائع" .



واختتم تشافي حديثه عن أوباميانج قائلاً: "أوبا لديه قدرة بدنية كبيرة، لقد ضغط، لقد ذهب جيدًا إلى الفضاء، وكذلك أداما وفيران، لدينا مستوى عالٍ في المقدمة".

وافتتح أهداف المباراة بيوتر زيلينسكي لصالح فريق نابولي في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، قبل أن يعادل النتيجة النجم الشاب فيران توريس من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

ويلعب البارسا أمام نادى الجنوب الايطالي مواجهة فاصلة يتأهل الفائز بها إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك بعدما احتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

ويعيش برشلونة فترات غير جيدة خلال هذا الموسم الكروى غير أن رجال تشافى هيرنانديز يطمعون فى الخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق فى الإياب عندما يزور البارسا نابولي فى جنوب إيطاليا.

ويحتل برشلونة المركز الرابع فى ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر ريال مدريد 54 المتصدر.

بينما يعيش نابولي أوقات جيدة للغاية ويقدم مستويات رائعة ويحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ميلان ونقطة عن الوصيف إنتر.

ويطمح أبناء المدرب لوتشانو سباليتي فى خطف الفوز أو التعادل بأى نتيجة أملا فى التعويض فى ملعبهم فى مباراة الإياب لإقصاء العملاق الكتالونى.

برشلونة انتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، متخلفًا بفارق نقطة عن بنفيكا وصيف المجموعة.

فيما تأهل نابولي إلى هذا الدور، بعد أن احتل وصافة المجموعة الثالثة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن سبارتاك موسكو الروسي، الذي احتل صدارة المجموعة، وبالتالي مقعده في دور الستة عشر.

كما تقام قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي يوم 25 فبراير المقبل، بينما ستقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس والإياب يوم 17 من نفس الشهر.