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أخبار » الأسرة و المجتمع

تعرف على الفوائد الصحية للشمر

18 شباط / فبراير 2022 06:58

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مطبخنا مليء بمواد الطهي الأساسية التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية وتعزز الجهاز المناعى وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، مثل استخدام زيت الزيتون والكركم والثوم، وأوصى خبراء الصحة باستخدام الأعشاب مثل الشمر فهو يحتوي على الكثير من الزيوت الطبيعية الطيّارة التي تكون مفيدة للجسم، ويحتوي نبات الشمر على نسبة كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة، وفى السطور القادمة سنوضح فوائده الصحية المتعددة ، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

5 فوائد صحية للشمر
1. الشمر غني بمضادات الأكسدة:
 

الشمر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي ترتبط بدعم صحة الدماغ والقلب، وبذور الشمر على وجه الخصوص هي مصدر جيد بشكل خاص للفلافونويد ، وهو نوع من مضادات الأكسدة، المرتبطة بالمساعدة في تقليل ومنع الالتهاب المزمن.

2. الشمر مفيد للأمعاء:

هناك عدة أسباب تجعل الشمر مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، أن أحد الأسباب هو احتوائه على الألياف ، وهي مفتاح للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة، ومن المعروف أيضًا أن الشمر يهدئ المعدة لهذا السبب ، لطالما كان احتساء شاي الشمر علاج أيورفيدا للانتفاخ والغازات.

3.جيد للرئتين:

إذا كنت تعاني من نزلة برد ، فقد يساعدك تناول شاي الشمر، ذكر مقال علمي نشر في مجلة BioMed Research International أن الشمر يحفز تقلص العضلات الملساء في القصبة الهوائية ، مما يساعد على التخلص من المخاط والبكتيريا الضارة.

4. خفض ضغط الدم:

لشمر قد تم ربطه بخفض ضغط الدم ، مما يعود بالفائدة المباشرة على صحة القلب والأوعية الدموية، هذا على الأرجح بسبب مضادات الأكسدة القوية.

5. الشمر يمكن أن يدعم ذاكرتك:
 

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، تم ربط تناول مستخلص الشمر بتحسين التعلم المكاني والذاكرة، يجب إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان هذا يحدث أيضًا عند البشر ، فإنه يجعل من الشمر عشبًا رئيسيًا داعمًا للدماغ.

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