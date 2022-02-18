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أخبار » الأسرة و المجتمع

تناول مشروب البابونج يوميا؟

18 شباط / فبراير 2022 06:59

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البابونج يعد من النباتات ذات المذاق الخاص، حيث إنه غني بالعديد من الفوائد الصحية المميزة للجسم، فهو غني بمضادات الأكسدة، والألياف، ومضادات الالتهابات، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، وأيضا إمداد الجسم بالعديد من الفوائد الرائعة. 
 
ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي، سنتعرف خلال الأسطر القادمة على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول مشروب البابونج، ومنها:
 
-إذا كنت تعاني من الأرق، فيمكنك تناول كوبا من البابونج، فهو خيار رائع للحصول علي نوم هاديء خالي من التوتر والقلق. 
 
-لأن البابونج غني بنسبة عالية من الألياف، فهذا يجعله خيرا رائعا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، ولذا فتناولك له يقلل من حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، كالحموضة، ونمو البكتيريا الضارة، وقرح المعدة. 
 
-يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وأيضا هو خيارا رائعا لمحاربة السرطان . 
 
-يحافظ علي صحة القلب، ويحد من التعرض للإصابة بارتفاع نسبته بالدم، وأيضا ارتفاع مستويات الكولسترول. 
 
-يعد خيارا رائعا للحد من الإصابة بالتهاب الحلق، ويساهم البابونج في علاج نزلات البرد.
 

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