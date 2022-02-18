فيس بوك يعيد تسمية موجز الأخبار والمستخدمين ينتقدونه لهذه الأسباب



أعلنت شركة ميتا، أنها تغير اسم موجز الأخبار على فيس بوك من News Feed إلى Feed في محاولة لتعكس المحتوى المتنوع الذي يراه الناس بشكل أفضل، وسيُعرف الآن ببساطة باسم `` Feed ''، وهو تغيير سخر منه عدد من المستخدمين والمعلقين، حيث اقترح البعض أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يحاول التخلص من سمعته كمركز للمعلومات المضللة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتقل منتقدو فيس بوك إلى تويتر، بأعداد كبيرة للتعليق على التغيير، حيث كتب أحد المستخدمين، "الآن ستتمكن من التظاهر بأن الناس لا يحصلون على أخبارهم منك.. هذا جيد"، وأضاف آخر: "لا يمكن أن تنتقدهم لتقديمهم معلومات مضللة إذا لم يسموها" أخبار ".



أظهرت الأبحاث أن المعلومات المضللة تحصل على تفاعل أكبر على فيس بوك من التقارير المستندة إلى الحقائق، وكان المنظمون يبحثون في كيفية قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بتصنيف المحتوى في خلاصاتهم خوارزميًا.



غرد فيس بوك، "بدءًا من اليوم، ستُعرف موجز الأخبار لدينا الآن باسم" Feed "، وتُعرف الميزة، وهي الواجهة الرئيسية للموقع وتسمح للمستخدمين بالتمرير عبر ما شاركه أصدقاؤهم وعائلاتهم، باسم News Feed منذ أن تم تقديمها لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا.



قال متحدث باسم ميتا: "نحن بصدد تغيير اسم موجز الأخبار إلى Feed وستبدأ في رؤية هذا التغيير بدءًا من اليوم"، مضيفا "تعكس الخلاصة بشكل أفضل الطبيعة العامة للمحتوى الذي تراه أثناء التمرير."

