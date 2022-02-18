الصحة: 5 حالات وفاة و1603 إصابة جديدة بكورونا بغزة

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 5 حالات وفاة و1603 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3044 فحصًا مخبريًا وتعافي 2500 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس العام الماضي بلغ 240458 إصابة بينها 30884 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 207708 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1866 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 196 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 107 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 617783 شخص.