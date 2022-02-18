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أثارت حالة استنفار.. الاحتلال يفشل بإسقاط مسيّرة في الجليل

18 شباط / فبراير 2022 01:31

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فشل جيشه في إسقاط حوامة صغيرة بدون طيار، اخترقت إلى مناطق الجولان والجليل الأعلى، قادمة من الحدود اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق منها الجليل والجولان ووادي الأردن وحتى روش بينا شرقي صفد لأول مرة منذ سنوات.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق صواريخ من منظومة القبة الحديدية تجاه تلك الطائرة، وتم استنفار مروحيات وطائرات حربية في سماء المنطقة، إلا أنه فيما يبدو عادت إلى لبنان بدون اعتراضها.

وكان جيش الاحتلال زعم يوم أمس إسقاط طائرتين مسيرتين، انطلقتا من لبنان ومن غزة.

 
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