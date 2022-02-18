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عشرات الإصابات خلال مواجهات في بيتا وبيت دجن

18 شباط / فبراير 2022 04:26

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص المطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" في عدة محاور في جبل صبيح ببلدة بيتا، وبيت دجن بنابلس.

وقال الهلال الأحمير إن طواقمه تعاملت مع 123 إصابة في بيتا وبيت دجن، تمثلت بـ 71 إصابة بالرصاص في بيتا، منها 57 اختناقًا بالغاز، 5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و6 سقوط، و2 بقنابل غاز مباشرة.

وفي بيت دجن، تعاملت الطواقم مع 16 إصابة، منها 2 بالرصاص المعدني، و14 اختناقًا بالغاز.

ووفقا لمصادر محلية، فقد عرقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمل الطواقم الطبية بتجريف الطرق؛ ما أدى إلى استخدام الفرق الميدانية في علاج المصابين في الجبل.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال "الإسرائيلي" جرفت الطرق المحيطة بجبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس؛ لمنع تقدّم المواطنين صوب البؤرة الاستيطانية.

وتدور مواجهات عنيفة تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر؛ للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات أفيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.
 

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