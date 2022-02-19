المشي ببطء يساعد على حرق المزيد من دهون البطن

كشفت دراسة جديدة أن المشي ببطء لفترة طويلة من الوقت يحرق دهون الجسم أكثر من المشي السريع لفترة قصيرة من الوقت، وذلك بحسب ما نشر موقع " womansworld".وفى الدراسة المنشورة في مجلة Nutrients، ركز باحثون من كلية علم الحركة في جامعة ميشيجان الأمريكية على النساء بعد سن اليأس أو انقطاع الطمث، حيث تتعرض النساء بعد سن اليأس لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب وتصلب الشرايين عندما لا يمارسن التمارين الرياضية الكافية.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة، تميل النساء بعد سن اليأس إلى الحصول على مستويات أعلى من دهون البطن تحت الجلد (وهي دهون البطن تحت الجلد مباشرة) والدهون الحشوية (الدهون المخزنة في أعماق الجسم والملفوفة حول الأعضاء) مقارنة بالنساء الأخريات.

ويمكن أن يساعد تقليل الدهون في مناطق معينة - مثل منطقة الوسط - في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

أراد الباحثون معرفة سرعة المشي (وكم من وقت التمرين) التي من شأنها أن تساعد في تقليل الدهون في هذين النوعين من الدهون.ووجد الباحثون أن المشي عالي الشدة ساعد في الحفاظ على قوة العظام ، بينما المشي منخفض الشدة لم يفعل ذلك.

الرابط بين المشي ببطء وحرق الدهون



سار جميع المشاركين 4.8 كيلومترات في اليوم لمدة أربعة أيام في الأسبوع. (هذا فقط حوالي ثلاثة أميال.) سارت النساء في المجموعة السريعة بسرعة 6.6 كيلومترات في الساعة ، أو حوالي 4.1 ميل في الساعة ، وتمرن لمدة 45 دقيقة تقريبًا في اليوم سار هؤلاء في المجموعة البطيئة بسرعة 5.5 كيلومتر في الساعة ، أو حوالي 3.2 ميل في الساعة ، ومارسوا الرياضة لحوالي 54 دقيقة في اليوم.

من بين تسع نساء أكملن 15 أسبوعًا فقط ، لم تفقد أي منهن كمية كبيرة من الدهون ومع ذلك ، فإن 16 امرأة أكملن 30 أسبوعًا أكملن ذلك.

من بين 16 امرأة مارسن التمارين لمدة 30 أسبوعًا ، فقدت النساء اللاتي يمشين بوتيرة أبطأ دهونًا أكثر من النساء اللاتي يمشين بوتيرة أسرع.

من ناحية أخرى ، فإن المشاة البطيئين يفقدون الدهون بشكل تدريجي خلال الدراسة بأكملها والأفضل من ذلك ، أن المشي ببطء يقلل من مستويات الدهون تحت الجلد والحشوية.