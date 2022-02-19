تويتر يطرح تسمية "آلية" لتحديد برامج الروبوت "الجيدة"

أطلق Twitter ميزة جديدة تتيح لمشغل الحساب الآلى إضافة تسمية خاصة إلى ملفه الشخصى ليشير للآخرين أنه روبوت، وتختبر الشركة الميزة منذ سبتمبر، وهذا الأسبوع ستطرحها عالميًا وفقا لتقرير digitartlend.

ويقول Twitter إن الميزة تهدف إلى مساعدة الأشخاص على فرز الروبوتات الجيدة من الروبوتات السيئة أثناء قيامك بالتمرير خلال موجز ويب الخاص بك ، وقراءة ردود الآخرين، واستكشاف حسابات جديدة.

وقال Twitter عندما أطلق مرحلة الاختبار العام الماضى عندما تُعلمك هذه الحسابات بأنها آلية، فإنك تحصل على فهم أفضل لغرضها عندما تتفاعل معها".

وتعنى الميزة الجديدة أن أى شخص يشغل حسابًا آليًا يمكنه الآن إضافة تصنيف "تلقائى إلى ملفه الشخصى ، إلى جانب رابط إلى الحساب الذى يديره الإنسان والذى يقوم بتشغيله، وستظهر التسمية التلقائية أيضًا بجانب كل تغريده فردية ينشرها الروبوت.

كما ذكرنا سابقًا ، هناك روبوتات جيدة وروبوتات سيئة على Twitter، وقد يقدم الأشخاص الجيدون تحديثات الطقس أو الأخبار العاجلة أو يحاولون المساعدة فى بداية استفسار العميل.

وقد يعرضون أيضًا أشياء ممتعة مثل Emoji Aquarium ، الذي يقوم بشكل دورى بتغريد "حوض أسماك صغير به سمكة مثيرة للاهتمام" أو نصائح مفيدة مثل هذا الروبوت الذي يشجعك كل ساعة على القيام بشيء لتحسين صحتك.

ومن ناحية أخرى ، السيئة هى تلك التي تظهر بشكل مخادع كإنسان بينما تحاول توجيه المحادثات في اتجاه معين ، ربما لأسباب تجارية أو سياسية ومن غير المحتمل أن ترى التصنيف الجديد بجانب برامج الروبوت مثل هذه ، وستدرك سريعًا أنها مزيفة.

ويمكن للروبوت الذي قد يعتبره البعض سيئًا ولكن تويتر يعتبره جيدًا - أو على الأقل أنه يلعب وفقًا للقواعد أن يستخدم الملصق أيضًا على سبيل المثال ، من المعروف أن Elon Musk غير راضٍ عن هذا الروبوت (مشيرًا إلى مخاوف أمنية) ، والذي يستمر تلقائيًا في التغريد لكل إقلاع وهبوط بواسطة طائرته الخاصة (سواء كان بداخلها أم لا) ، ولكن يبدو Twitter رائعًا مع الحساب واستخدامه للتسمية.

ولدى Twitter إجراءات معمول بها تهدف إلى القضاء على الروبوتات السيئة التي تنتهك قواعده ، على الرغم من ظهور برامج جديدة على المنصة طوال الوقت فهى معركة لا تنتهى أبدًا.