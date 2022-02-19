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الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار على مختلف المناطق

19 شباط / فبراير 2022 09:29

غزة - الرأي:

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا الى غائم، وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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