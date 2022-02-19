الصحة: 7 حالات وفاة و278 إصابة جديدة بـ"كورونا"

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 7 حالات وفاة و278 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1500، بعد إجراء 819 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة خلال التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة لليوم السبت، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس 240736 إصابة، والحالات النشطة 29655 حالة، والمتعافين 209208 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1873 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 202 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 110 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 617783 شخصاً.