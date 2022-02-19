وكالة الرأي الفلسطينية العثور على "القرش الشبح" وكالة الرأي الفلسطينية العثور على طفلة مفقودة منذ 2019 تحت السلالم في منزل جدها وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 20 إصابة في 51 حادث سير الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من الخليل وقلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى : الاوضاع داخل السجون تتجه نحو التصعيد المفتوح وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تضبط 1049 قطعة مفرقعات وألعاب نارية برفح وكالة الرأي الفلسطينية 7007 مغادراً و6545 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يؤكد عل اهمية مهنة المحاماه بترسيخ القانون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة و الاتصالات الفلسطينية يبحثان التعاون المشترك
أخبار » الأخبار الفلسطينية

صلاح: الرفض الأردني للتطبيع يعبر عن أصالة شعبه

19 شباط / فبراير 2022 11:43

عضو المكتب السياسي في حركة حماس ماهر صلاح
عضو المكتب السياسي في حركة حماس ماهر صلاح

غزة - الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " ماهر صلاح أن الموقف الوطني الصادق الصادر عن الفعاليات الأردنية المناهضة للتطبيع، ضد ما يعرف بـ"رالي باها"، الذي يشهد انخراط عدد من الرياضيين الصهاينة، يعبر عن أصالة متجذرة لدى شعبنا الأردني الشقيق، مبينًا أنه أمر منسجم تماما مع الكثير من المواقف التاريخية التي تؤكد تمسك هذا الشعب العربي بمواقفه الوطنية، التي ما فتئ يعلنها بين حين وآخر.

وأشار صلاح إلى أن الجهود الصهيونية على مدار سنوات طويلة لإجراء غسيل دماغ للأجيال الأردنية الصاعدة ذهبت أدراج الرياح، ولم تفت في عضد رفضه لأي دمج لهذا الكيان المحتل في منطقتنا العربية، رغم حجم المغريات والضغوطات التي تعرض لها الأردنيون النشامى، مؤكداً  أن الموقف الأخير ضد "رالي باها" يعد إثباتا جديدا على عمق انتمائهم لأمتهم العربية والإسلامية.

وأوضح صلاح أن حماس تحيي هذه المواقف الأردنية الأصيلة، التي تؤكد أن الشعب الأردني الشقيق ما زال أمينا على قضيته الوطنية الفلسطينية، وقضية القدس والأقصى، التي تمثل هماً مشتركا للشعبين الشقيقين، الفلسطيني والأردني.

وأكد أن هذه المواقف تركت أثرًا إيجابيًا في نفوس شعبنا الفلسطيني، وجعلته أكثر اطمئناناً إلى أن شقيقه في التاريخ والجغرافيا، ما زال في الخندق نفسه، والموقف ذاته، خاصة في ضوء موجة التطبيع التي تجتاح المنطقة مع الأسف الشديد.

وأضاف أن مقاطعة الفعاليات الأردنية لـ"رالي باها"، مناسبة لدعوة مختلف الجهات الرسمية والشعبية في المملكة بوقفة نشمية وطنية تاريخية، ردا على استمرار العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الأقصى، والقدس المحتلة، وحي الشيخ جراح.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟