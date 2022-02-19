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19 وفاة و1255 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

19 شباط / فبراير 2022 01:46

كورونا
كورونا

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم السبت، تسجيل 19 وفاة، و1255 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و4480 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير الوبائي اليومي، إن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و5 في نابلس، و2 في طولكرم، و 1 رام الله، و1 في الخليل، و1 في جنين.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 18، قلقيلية 18، طوباس 10، بيت لحم 35، طولكرم 27، نابلس 43، رام الله والبيرة 40، جنين 15، الخليل 14، سلفيت 2، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 278، مدينة القدس 750، بعد إجراء 2987 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 139، قلقيلية 41، طوباس 28، بيت لحم 84، طولكرم 189، نابلس 144، رام الله والبيرة 279، جنين 127، الخليل 172، سلفيت 42، أريحا والأغوار 55، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 1680.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 124 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 255 مصابا، بينهم 50 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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