الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في القدس

الضفة المحتلة-الرأي:

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، مواطناً على هدم منزله تحت طائلة الاعتقال، والغرامات في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت نسيب عبيد على هدم منزله ذاتياً في العيساوية، وهددت باعتقاله، وفرض غرامات مالية باهظة عليه في حال لم يهدمه.

ووصف عبيد، اللحظات العصيبة التي عاشها لحظة هدم المنزل، قائلا: "صعبة كثير.. بتوجع القلب. الله لا يوريها لحدا".

وذكر عبيد، أن أصعب ما في الأمر "أن تهدم ما بنيته عبر سنوات بيدك وغصب عنك".

وشدد على أنهم "سيبقون مرابطين على أرضهم حتى لو عاشوا في الخيمة"، مضيفا "سنعيد البناء مرة أخرى وأفضل من السابق".

وتابع المواطن المقدسي: "الاحتلال قد يهدم المنازل أو يجبر أصحابها على هدمها تحت التهديد، لكنه لن يستطيع هدمنا أو كسر عزيمتنا".