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بعد تلقيها شكاوى من الخارج

الجرائم الالكترونية بالشرطة تُنجز قضية نصب بـ"10" آلاف شيكل

19 شباط / فبراير 2022 08:35

دائرة الجرائم الالكترونية
دائرة الجرائم الالكترونية

غزة- الرأي:

أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة التحقيقَ في قضية بيع منتجات "وهمية ومحظورة" لعدد من المواطنين من خارج قطاع غزة، بمبالغ مالية وصلت إلى "10" آلاف شيكل، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكلٍ مخالف للقانون.

وذكرت دائرة "الجرائم الإلكترونية"، أنها تلقت عدد من الشكاوى لمواطنين من خارج قطاع غزة، تفيد بقيام حسابات بالترويج لبيع "منتجات متنوعة ومحظورة" وإيهام المنتفعين بها, من خلال حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم يتم إغلاقها بعد الحصول على الأموال ".

وأوضحت أن طواقمها باشرت بإجراءات البحث والتحري والمتابعة،حول ماهية الحسابات وطبيعة المنتجات التي تروّج لها، لافتةً إلى أنه وخلال التحقيقات تبين أن من يقف خلف تلك الحسابات اثنين من المواطنين، وبإحضارهما؛ أقرّا بما نسب إليهما.

وأشارت دائرة "الجرائم الإلكترونية" إلى أنها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.
 

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