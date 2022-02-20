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ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة لأمطار متفرقة

20 شباط / فبراير 2022 08:20

رام الله - الرأي

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الليلة غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة بالمرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غدٍ الإثنين غائماً جزئياً ولطيفاً نهاراً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً نهاراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الأربعاء المقبل غائماً جزئياً ولطيفاً نهاراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.

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