وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 51 وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة يجب أن تتناولها كل أسبوع لإنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية إزاى تشجعى طفلك على تناول الخضروات وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تتقرب من أبل عبر ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية تويتر يقدم مميزات جديدة لهذه الحسابات .. هل أنت ضمنها وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة لأمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أسيرين محررين جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية فوز "قائمة القدس" بانتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزة
أخبار » الأسرة و المجتمع

إزاى تشجعى طفلك على تناول الخضروات

20 شباط / فبراير 2022 08:27

إزاى تشجعى طفلك على تناول الخضروات
إزاى تشجعى طفلك على تناول الخضروات

تعتبر الخضروات من أهم الأطعمة التى ينصح بتناولها للأطفال حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية كما انها تعمل على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع raisingchildren فان الخضروات تساعد في حماية طفلك من الأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

النظام الغذائي الصحي يعني تناول الكثير من الخضار، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة من مجموعات الطعام الرئيسية الأخرى، إذا كان طفلك يجد صعوبة في تناول ما يكفي من الخضار، فمن المهم الاستمرار في تشجيعه، إذا ساعدت طفلك على تطوير عادات الأكل الصحية الآن ، فإنه يضع عادات صحية مدى الحياة.

 

إزاى تشجع طفلك على تناول الخضروات

 
-تعتبر الوجبات العائلية وقتًا جيدًا لتعليم طفلك تناول الطعام الصحي ، بما في ذلك تناول الخضروات،الأطعمة العائلية مثل البطاطس المقلية والكاري والمشاوي والباستا كلها مذاق رائع مع المزيد من الخضار، إذا رآك طفلك وإخوته يملأون الأطباق بالخضار للاستمتاع ، فربما يرغب طفلك في فعل الشيء نفسه.

-من الطبيعي أن يقول الأطفال إنهم لا يحبون بعض الخضروات عندما يتذوقونها لأول مرة. إذا كان طفلك لا يحب خضروات معينة ، فحاول تقديم كميات صغيرة من الخضار مع طعام صحي آخر يحبه طفلك،استمر أيضًا في تشجيع طفلك على تجربة تذوق الخضار.

 

- استخدم الثناء عندما يجرب طفلك الخضار

إذا  امتدحت طفلك في كل مرة يأكل فيها أو يجرب الخضار ، فمن المرجح أن يأكل الخضار مرة أخرى.

 

-إن معاقبة طفلك على عدم تناول الخضار يمكن أن يحول الخضار إلى شيء سلبي لطفلك. إذا رفض طفلك تناول خضرواته ، فحاول ألا تتورط في الأمر كثيرًا - فقط حاول مرة أخرى في وقت آخر.

إزاى تشجعى طفلك على تناول الخضروات 202111071252235223
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟