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تناول 5 أطعمة للتخلص من مشكلة حب الشباب.. تعرف عليها

20 شباط / فبراير 2022 08:43

تناول 5 أطعمة للتخلص من مشكلة حب الشباب.. تعرف عليها
تناول 5 أطعمة للتخلص من مشكلة حب الشباب.. تعرف عليها

حب الشباب من أكثر المشاكل المزعجة لدى الشباب فى مراحل مختلفة من العمر، ويظهر حب الشباب على سطح جلد الوجه، والرقبة ، والصدر، والكتفين، والظهر، فهذه هى المناطق الجلدية التى تحتوى على أكبر عدد من الغدد الدهنية الفعالة، وللتخلص من هذه المشكلة المزعجة عليك تناول هذه الأطعمة الصحية لمنع ظهورها ، بحسب ما ذكره موقع " doctor-ndtv".

التوت :
 
التوت صحي لأنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، هذه غنية بالمواد الكيميائية النباتية التي تحمي الجلد.

الزبادى:
 
يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، لذا فهو مفيد لتنظيف البشرة وفتح المسام المسدودة.

الجوز:
 
يساعد تناول الجوز بانتظام على تحسين نعومة ونعومة البشرة، تحتوي زيوت الجوز على حمض اللينوليك الذي يساعد على الحفاظ على بنية الجلد ، وإبقائها مانعة للماء ومرطبة بشكل جيد.

الحبوب:
 
يأتي السيلينيوم الغذائي من المكسرات والحبوب وما إلى ذلك. تظهر بعض الدراسات أنه حتى الجلد المتضرر من الشمس قد يعاني من عواقب أقل إذا كانت مستويات السيلينيوم عالية.

التفاح:
 
يحتوي التفاح على الكثير من البكتين وهو عدو لحب الشباب لذلك ، تذكر أن تأكل الجلد أيضًا لأن البكتين يتركز في الغالب هناك.

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