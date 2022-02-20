تناول 5 أطعمة للتخلص من مشكلة حب الشباب.. تعرف عليها

حب الشباب من أكثر المشاكل المزعجة لدى الشباب فى مراحل مختلفة من العمر، ويظهر حب الشباب على سطح جلد الوجه، والرقبة ، والصدر، والكتفين، والظهر، فهذه هى المناطق الجلدية التى تحتوى على أكبر عدد من الغدد الدهنية الفعالة، وللتخلص من هذه المشكلة المزعجة عليك تناول هذه الأطعمة الصحية لمنع ظهورها ، بحسب ما ذكره موقع " doctor-ndtv".

التوت :



التوت صحي لأنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، هذه غنية بالمواد الكيميائية النباتية التي تحمي الجلد.

الزبادى:



يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، لذا فهو مفيد لتنظيف البشرة وفتح المسام المسدودة.

الجوز:



يساعد تناول الجوز بانتظام على تحسين نعومة ونعومة البشرة، تحتوي زيوت الجوز على حمض اللينوليك الذي يساعد على الحفاظ على بنية الجلد ، وإبقائها مانعة للماء ومرطبة بشكل جيد.

الحبوب:



يأتي السيلينيوم الغذائي من المكسرات والحبوب وما إلى ذلك. تظهر بعض الدراسات أنه حتى الجلد المتضرر من الشمس قد يعاني من عواقب أقل إذا كانت مستويات السيلينيوم عالية.

التفاح:



يحتوي التفاح على الكثير من البكتين وهو عدو لحب الشباب لذلك ، تذكر أن تأكل الجلد أيضًا لأن البكتين يتركز في الغالب هناك.