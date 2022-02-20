استمرار أعمال تطوير شارع رئيس في حي البطن السمين بخانيونس

خانيونس- الرأي

استمرت بلدية خانيونس، أعمال تطوير شارع رئيس في حي البطن السمين يربط بين شارعي جمال عبد الناصر شرقاً بشارع رقم (14)، وبطول (600) مترًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ (360) ألف يورو بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

ويشمل المشروع تطوير البنية التحتية وإنشاء عدد (2) حفر امتصاصية لحقن مياه الأمطار في باطن الأرض، بالإضافة إلى تركيب خط مياه بأقطار مختلفة وكذلك أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي وتركيب الوصلات المنزلية، وفرد طبقة بيس كورس وتدميكها.

وكذلك تركيب حجر جبهة على جانبي الطريق بطول (800) مترًا وبلاط انترلوك للأرصفة سمك (6) سم بمساحة (1600) متر مربع، وتبليط حرم الطريق بمساحة (5600) متر مربع بلاط انترلوك سمك (8) سم، بالإضافة إلى شبكة الإنارة.