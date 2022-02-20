خطة إسرائيلية لاستقدام يهود أوكرانيا

القدس المحتلة - الرأي:

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية وضعت "خطة طوارئ" من أجل استقدام يهود أوكرانيا، حيث يبلغ تعداد الجالية اليهود هناك قرابة 200 ألف نسمة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى "إسرائيل" اليوم الأحد، 87 مهاجراً من يهود أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن مختلف الوزارات الحكومية والجيش الإسرائيلي والوكالة اليهودية والهيئات الأخرى لاستيعاب موجة الهجرة من أوكرانيا، حيث تم الشروع بهذه الاستعدادات في الأسبوع الماضي، ووضعت "خطة طوارئ" مفصلة في حال نشوب حرب في أوكرانيا.

ويأتي ذلك في ظل التحذيرات الغربية والأميركية التي تشير إلى أن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا

في هذه المرحلة، تقول الصحيفة إن "إسرائيل لا تتخذ إجراءات لتشجيع الهجرة"، ومع ذلك، فإن مختلف الوزارات الحكومية والهيئات الإسرائيلية تتواجد على أهبة الاستعدادات لأي طارئ في أوكرانيا الذي من شأنه أن يستدعي إلى القيام بعملية سريعة يتم خلال استقدام الآلاف اليهود أسبوعيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على "خطة الطوارئ" قوله "إذا استقدام 5000 شخص من أوكرانيا إلى "إسرائيل" في أسبوع واحد، فهذا حدث يجب الاستعداد له، وهذه أعداد أكبر بكثير مما اعتادت عليه وزارة الاستيعاب والهيئات الأخرى. يجب أن نستعد لمعالجة من يتم استقدامهم من جميع الجوانب".