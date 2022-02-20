وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تختتم فعاليات اسبوع "الاهتمام بالهندام والمظهر العام" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تكرم أطباء الامتياز المشاركين في البرنامج المحوسب للاورام والدم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الغرب تفتتح معرض ابداعات للعلوم والفنون وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنهي المرحلة الثالثة من برنامج "غزة تنهض" وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية ضد إدارة سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي تنقذ حياة مريض من نزيف في الجهاز الهضمي وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنهي المرحلة الثالثة من برنامج "غزة تنهض" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: اجراء(7181) عملية جراحية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأرشيف المركزي ينجز (86) ألف ملف خلال شهر يناير وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

20 شباط / فبراير 2022 09:28

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم الحراس الذين تصدوا لاقتحام الأقصى ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

 

undefined 666
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟