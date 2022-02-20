آليات الاحتلال تجرف مئات الدونمات في النقب

النقب المحتل - الرأي:

جرفت آليات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مئات الدونمات وأبادت محاصيل زراعية تابعة لأهالي قريتي أم بطين وتل السبع في منطقة النقب داخل أراضي عام 48.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال منعت أصحاب الأراضي والمتضامنين من الاقتراب، وقامت بتطويق المنطقة وإغلاقها والمباشرة بتجريف الأرض.

وتشهد مناطق النقب في هذه الفترة من كل عام انتهاكات متكررة للأراضي وإبادة المحاصيل التابعة للمواطنين العرب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تتربص بهم مع بدء مواسم الزرع وتستهدف أراضيهم، وتقوم بالقضاء على قطاع الزراعة تدريجيا.

وتندرج هذه السياسة ضمن سلسلة من الممارسات التي تستهدف المواطنين العرب في النقب وتهدف لاقتلاعهم من أراضيهم.

وشهدت منطقة النقب مؤخرا هجمة شرسة، تمثلت بتجريف أراضي المواطنين العرب وهدم منازلهم ومحاولات إقامة مستوطنات على أراضيهم الخاصة، كما تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة أشكال التنكيل بحقهم من اعتداءات واعتقالات وملاحقات سياسية.