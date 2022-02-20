15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، تسجيل 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و5850 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في الخليل، و3 في رام الله والبيرة، وحالة في طولكرم، وحالتين في نابلس، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 99، قلقيلية 33، طوباس 14، بيت لحم 42، نابلس 109، جنين 74، سلفيت 15، رام الله والبيرة 115، ضواحي القدس 14، الخليل 52، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 527، مدينة القدس 830.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 153، قلقيلية 56، طوباس 22، بيت لحم 68، نابلس 227، جنين 95، سلفيت 19، رام الله والبيرة 226، ضواحي القدس 80، الخليل 199، أريحا والأغوار 55، قطاع غزة 2800، مدينة القدس 1850.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 125 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج بمراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 258 مريضا، بينهم 48 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.