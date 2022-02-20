الصحة: نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء "كورونا"

غزة - الرأي:

توقعت وزارة الصحة في قطاع غزة، حصول زيادة في عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، وعدد حالات الدخول للمستشفيات وخاصة الخطيرة والحرجة، إضافة لزيادة في عدد الوفيات.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، اليوم الأحد، خلال عرض تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، إن خلية الأزمة تتابع تطورات الحالة الوبائية، وتؤكد أننا نعيش في قمة الموجة الرابعة.

وأكد على المضي قدماً نحو تعظيم الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي زيادة متوقعة من الحالات التي تحتاج الى رعاية سريرية خلال الأيام القادمة.

كذلك أكد على كافة المواطنين الإسراع في التوجه لإجراء الفحص لمن تظهر عليه أعراض، والعزل المنزلي لمن تثبت إصابته حتى يتم الحد من انتشار الوباء والحفاظ على حياة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والحوامل وضعيفي المناعة.

أيضاَ أكد القدرة على الاستمرار في برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في المدارس والمؤسسات وكافة المواطنين من أجل رفع مناعة المجتمع والمحافظة على حياة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة.