وكالة الرأي الفلسطينية الدائرة الرياضية وبلدية خان يونس تكرمان حكام المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشرف على انعقاد الجمعية العمومية لأخصائيو المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المرشحين لمشروع "غزة تنهض" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تشرع بعقد اختبارات مسابقة أحباب القدس لحفظ القرآن الكريم كاملاً وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية بالصحة تطلع على جهوزية الدوائر وفق الخطة التشغيلية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة الهدم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تشارك في تطبيق دليل النساء المعنفات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

نعيش في قمة الموجة الرابعة

الصحة: نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء "كورونا"

20 شباط / فبراير 2022 01:54

غزة - الرأي:

توقعت وزارة الصحة في قطاع غزة، حصول زيادة في عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، وعدد حالات الدخول للمستشفيات وخاصة الخطيرة والحرجة، إضافة لزيادة في عدد الوفيات.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، اليوم الأحد، خلال عرض تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، إن خلية الأزمة تتابع تطورات الحالة الوبائية، وتؤكد أننا نعيش في قمة الموجة الرابعة. 

وأكد على المضي قدماً نحو تعظيم الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي زيادة متوقعة من الحالات التي تحتاج الى رعاية سريرية خلال الأيام القادمة.

كذلك أكد على كافة المواطنين الإسراع في التوجه لإجراء الفحص لمن تظهر عليه أعراض، والعزل المنزلي لمن تثبت إصابته حتى يتم الحد من انتشار الوباء والحفاظ على حياة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والحوامل وضعيفي المناعة.

أيضاَ أكد القدرة على الاستمرار في برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في المدارس والمؤسسات وكافة المواطنين من أجل رفع مناعة المجتمع والمحافظة على حياة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟