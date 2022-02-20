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تجدد المواجهات مع المستوطنين في حي "الشيخ جراح" بالقدس

20 شباط / فبراير 2022 04:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين ومواطنين مقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ عقب نقل عضو "الكنيست" "إيتمار بن غفير" مكتبه البرلماني إلى موقع آخر داخل الحي.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين سكان الحي ومستوطنين كانوا برفقة بن غفير، عقب نقل الأخير مكتبه أمام منزل عائلة السعو.

وبحسب المصادر اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من مواطني الحي، الذين احتجوا على نقل "بن غفير" مكتبه قبالة منازلهم.

وكتب "بن غفير" عبر "تويتر" قائلا: "وصلت مع طاقمي إلى اجتماع عمل في مكتب شمعون هتسيدك (مسمى الاحتلال لحي الشيخ جراح)".

والأربعاء، أعلن "بن غفير"، وصول 16 نائباً من أحزاب الاحتلال المتطرفة إلى ما يسمى "المكتب البرلماني" الذي أقامه بحي الشيخ جراح، "لإبداء تضامنهم" معه، على مدى 4 أيام.

وفي 13 فبراير/ شباط الجاري، أقام النائب اليميني المتطرف، خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في الحي، معتبرا إياها مكتبا له.

ورافق "بن غفير"، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل المواطنين المقدسيين في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وشرطة الاحتلال من جهة أخرى.

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