لهذا السبب لا يجب عليك التخلص من الكمبيوتر القديم

هل تعتقد أن الكمبيوتر القديم لديك لا فائدة منه؟، فكر مرة أخرى، حيث أعلنت جوجل عن Chrome OS Flex وهو نظام للتشغيل تم تصميمه على أجهزة الكمبيوتر القديمة، مما يجعله مثاليًا للشركات الصغيرة والمؤسسات التعليمية، حيث تهدف جوجل أن يكون لها أيضًا تأثير إيجابي في الحد من النفايات الإلكترونية العالمية.



يمكنك تشغيل Chrome OS Flex باستخدام محرك أقراص USB فقط ، مع يستغرق الإعداد بضع دقائق حسبما نقل موقع TheNextWeb.



يأتي هذا التطور بعد أن استحوذت جوجل على Neverware في عام 2020 ، وهي شركة مكَّنت من تحميل نظام التشغيل كروم على الأجهزة القديمة ببرنامج CloudReady الخاص بها.



بينما كان هناك تقرير تشير حول دمج Google لها مباشرة في نظام التشغيل Chrome OS ، فإن الإعلان الجديد يعني أن الشركة قامت بتقسيمها إلى منتجها الخاص.



وهناك شروط معينة يجب عليك تلبيتها قبل أن تتمكن من تشغيل Chrome OS Flex ، بما في ذلك مواصفات الجهاز والتوافق.



ما الذي تحتاجه لتشغيل Chrome OS Flex؟



فيما يلي الحد الأدنى من متطلبات الجهاز لتشغيل Chrome OS Flex:



البنية: جهاز متوافق مع Intel أو AMD x86-64 بت



ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت



التخزين الداخلي: 16 جيجا بايت



الجهاز قابل للتمهيد من USB.



BIOS: وصول كامل للمسؤول



لا يمكنك تشغيل نظام التشغيل هذا على الأجهزة المزودة بمعالجات ARM ، مثل أجهزة Mac التي تعمل بنظام M1.

نظرًا لأن الأنظمة التي تعمل بنظام ARM هي أحدث بشكل عام ، يمكن لمعظمها تشغيل برامج حديثة ، ولا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون متوافقة مع نظام تشغيل خفيف الوزن.

مع تقدم هذه الأجهزة ستضيف Google دعمًا لها.



رغم ذلك تحذر جوجل من أن Chrome OS Flex قد يمنحك تجربة دون المستوى إذا كان نظامك يستخدم مكونات تم تصنيعها قبل عام 2010. بالإضافة إلى ذلك ، قد تحتاج إلى تعديل إعدادات BIOS إذا لم تتمكن من التمهيد مباشرة من محرك USB.



إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كان نظامك القديم قادرًا على مواجهة التحدي المتمثل في تشغيل Chrome OS Flex ، فقد أعدت جوجل لوحة تحكم سهلة الاستخدام للنماذج المعتمدة.



تحتوي جميع الأجهزة المدرجة على تصنيف "تم التحقق من عملها" ، و "المشكلات الثانوية المتوقعة" ، و "المشكلات الرئيسية المتوقعة" ، حتى تتمكن من اتخاذ قرار لتثبيت Chrome OS Flex وفقًا لذلك.

هل يجب عليك استخدامه؟

يمكنك تجربته بالفعل، فقط أحضر محرك أقراص USB وتحقق مما إذا كان مناسبًا أم لا. ومع ذلك لا يزال Chrome OS Flex في مراحله الأولى من إصداره ، وقد يكون هناك بعض الأخطاء. بمعنى آخر ، قد لا ترغب في تثبيته كنظام التشغيل الأساسي الخاص بك.



هل ما زلت تفكر في إعطاء الإصدار الحالي من Chrome OS Flex دورة؟ ثم ستحتاج إلى التسجيل في صفحة الشركة.



لدى Google أيضًا الكثير من الأدلة التفصيلية حول كيفية التعامل مع Chrome OS Flex ، بدءًا من إنشاء مثبت USB إلى عملية التمهيد ، وحتى كيفية بدء استخدام هذا الإصدار كنظام أساسي أساسي.