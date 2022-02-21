الاحتلال يعتقل 35 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس طالت نحو 35 مواطنًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين على الأقل من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وهم: عثمان تيسير، عبد الله الماكن، محمود ذيب، عدي هيثم، محمود نافع، زهدي مطر، أحمد الخير، عدي عيسى ربيع، صالح درويش، وذلك قبل الإفراج عنهم جميعًا باستثناء عثمان تيسير.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر علاق يحيى من بلدة العرقة غرب جنين، فيما اعتقل الشيخ المحرر عز الدين عمارنة من يعبد جنوب المدينة، وعهد أبو الرب من المدينة، بينما اعتقلت الشاب ضياء سلامة لدى مروره الليلة الماضية على حاجز زعترة وملاحقته ما أدى لسقوطه عن دراجته النارية وإصابته بجروح، وتم نقله عبر إسعاف إسرائيلي.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال، شنت حملة واسعة في بلدة العيساوية بالقدس، واعتقلت ما لا يقل عن 10 مواطنين، عرف منهم: حسين محمود عطية، وقاسم منير درباس، ومحمد عبد الرازم، وإسماعيل ناصر، ويوسف ناصر، ومحمد هيثم مصطفى، وعبد الله محمد أبو ريالة، وحسين شادي عبيد، وعلي وسيم عبيد.

كما اعتقلت قوة إسرائيلية المواطنين وجدي سلامة، وسامي أبو هنية، من بلدة عناتا شرق القدس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين على الأقل، من بينهم تايه وشاحي، وغسان وشاحي، من منطقة مثلث الشهداء، ومن اليامون اعتقلت الشقيقان محمد، وإيهاب حوشية، فيما تم اعتقال الشابين أحمد عثمان حامد، وأيمن حماد من بلدة سلواد شرق رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عدي الشرباتي، فيما اعتقلت من يطا 3 مواطنين هم: حمودة أبو طبيخ، ومعاذ محمود مخامرة، ومحمد محمود مخامرة.