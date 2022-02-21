ما الفرق بين الفيروسات والبكتيريا وكيف تحمى نفسك؟

نسمع دائما على أمراض تسبب التهابات فيروسية وأمراض أخرى التهابات بكتيرية، ولكن ما الفرق بينهما، وحسب ما ذكره موقع health فإن الفيروسات هي كائنات دقيقة مصنوعة من مادة وراثية تسمى الحمض النووي - إما DNA أو RNA - وهي محاطة بكبسولة بروتينية.

في حين أن الفيروس غير قادر على التكاثر ما لم يكن داخل خلية كائن حي آخر، فإن البكتيريا - وهي كائنات أكبر وحيدة الخلية - قادرة على العيش في أنواع مختلفة من البيئات وتكاثر نفسها.

جسم الإنسان مليء بالبكتيريا - بعضها ضار، وبعضها مفيد (مثل المساعدة في الحفاظ على صحة أمعائك) لكن بعض البكتيريا ضارة ويمكن أن تسبب المرض ، مثل الفيروسات، عن طريق التكاثر السريع في أجسامنا، مما يؤدي إلى إتلاف أو قتل الخلايا وحتى الأنسجة نفسها، وتنتج العديد من البكتيريا المسببة للأمراض سمومًا، وهي مواد كيميائية قوية تدمر الخلايا وتجعلك مريضًا.

"عندما يتساءل الناس عن الفرق بين الفيروس والبكتيريا فإن هناك العديد من الاختلافات: المكان الذي يعيشون فيه (داخل خلايانا مقابل خارجها)، ولكن هناك شيء واحد تشترك فيه الفيروسات والبكتيريا وهو أن كلاهما لديه القدرة على التسبب في التهابات ويؤدي إلى مرض خفيف أو متوسط ​​أو شديد ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

كيف تحمى نفسك من الفيروسات والبكتيريا



حماية نفسك من البكتيريا المسببة للعدوى تعني اتخاذ خطوات مماثلة لتلك الخاصة بالفيروسات وبالطبع ، فإن النظافة الشخصية هي مفتاح الحماية من البكتيريا والفيروسات، ذلك لأن الإجراءات الوقائية العامة تساعد في منع العديد من أنواع العدوى التي تسببها البكتيريا (وتعرف أيضًا بالعدوى البكتيرية) والفيروسات (وتعرف أيضًا بالعدوى الفيروسية).

-أساسيات النظافة فعالة للغاية: اغسل يديك كثيرًا ، لمدة 20 ثانية ، بالماء والصابون، في حالة عدم توفر الماء والصابون ، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول .

يساعد غسل اليدين بانتظام على منع المرض لأن الفيروسات والبكتيريا يمكن أن تعيش على يديك،و من الممارسات الجيدة تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك ما لم يكن ذلك ضروريًا تمامًا ، وخاصة إذا لم تغسل يديك منذ فترة.

-يمكنك أيضًا التخلص من الفيروسات والبكتيريا عن طريق تطهير وتعقيم الأشياء. وإليك الطريقة التي تميز بها وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA): "التطهير يقتل البكتيريا على الأسطح باستخدام المواد الكيميائية وليس المقصود منه قتل الفيروسات.

- التطهير يقتل الفيروسات والبكتيريا على الأسطح باستخدام المواد الكيميائية." تنظم وكالة حماية البيئة المطهرات والمطهرات بحيث يمكنك التأكد من أن ما تستخدمه فعال.

-عندما يتعلق الأمر بالعدوى التي يمكن نقلها من خلال الاتصال المباشر أو الهواء أو الرذاذ ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض ( CDC ) بالحفاظ على مسافة بينك وبين الأشخاص المرضى لتقليل فرص إصابتك بالعدوى.

ومرة أخرى ، التطعيم هو طريقة أخرى لحماية نفسك من البكتيريا والفيروسات. العديد من الالتهابات الفيروسية بما في ذلك الأنفلونزا ، والنكاف ، وشلل الأطفال - بالإضافة إلى العديد من الالتهابات البكتيرية - مثل السعال الديكي ، والدفتيريا ، والتيتانوس ، والالتهاب الرئوي المكورات الرئوية ، ومرض المكورات السحائية - يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم .