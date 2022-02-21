5 خطوات للتخلص من آلام الظهر.. الجراحة الخيار الأخير

يمكن أن يؤدي الوضع السيئ ، ورفع الأثقال العشوائي ، وفقدان التوازن ، والسمنة، والحوادث ، وما إلى ذلك ، إلى آلام الظهر، ومعظم حالات آلام الظهر ليست خطيرة، ولكن من المهم معرفة مواقف الخطر التي تتطلب عناية طبية فورية.

تشمل الأعراض التي يجب عليك إبلاغ أطبائك بها فورًا وفقًا لـ Harvard Health ما يلي:

آلام الظهر التي تحدث في نفس وقت الحمى

ضعف الساق الذي يحدث فجأة أو يزداد سوءًا بشكل تدريجي

خدر في الفخذ

فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة

ألم يزداد سوءًا بدلاً من أن يتحسن

عدم القدرة على إيجاد وضع مريح للجلوس أو النوم في الأوقات التي تشعر فيها بألم في الظهر

في كثير من الأحيان، ستتم إحالتك إلى أخصائي العلاج الطبيعي الذي سيرشدك خلال أنواع مختلفة من التمارين والعلاجات التكميلية مثل العناية بتقويم العمود الفقري والوخز بالإبر والتدليك ، وكذلك اختيار المرتبة المناسبة.

قد يختلف سبب الإصابة بألم أسفل الظهر من شخص لآخر، يمكن أن يكون التآكل الذي لا مفر منه والذي يأتي مع الشيخوخة أحد العوامل. قد يكون الآخر إصابة عرضية أو شد عضلي، أو سقوط، أو حالة صحية مع بعض الأعضاء في جسمك (خاصة الجذع) ، إلخ.

يمكنك القيام بالخطوات التالية للمساعدة في الحفاظ على صحة الظهر ، وفقًا لهذا التقرير في Harvard Health

حافظ على لياقتك:



إنها قاعدة الطبيعة، أي شيء غير مستخدم سيبدأ في الهدر، ضمور العضلات هو (ترقق) أو فقدان أنسجة العضلات. يحتوي ظهرك على عدة مجموعات من العضلات ، باستثناء العظام والأنسجة. يحدث الضمور الفسيولوجي نتيجة عدم استخدام العضلات بشكل كافٍ. يمكن عكس هذا النوع من الضمور في كثير من الأحيان من خلال ممارسة الرياضة والتغذية بشكل أفضل.

لذلك ، إذا كانت عضلات ظهرك ، خاصة في أسفل الظهر ، ضعيفة بسبب الضمور الفسيولوجي ، فإنها ستضعف أيضًا عضلات البطن - مما يتسبب في تفاقم العديد من حالات آلام أسفل الظهر.

هذا هو السبب في أن شد عضلات الظهر والبطن وتقويتها أمر مهم ليس فقط لعلاج آلام أسفل الظهر ولكن أيضًا للمساعدة في منع تكرار المشكلة. التمرين يقوي ويطيل العضلات التي تدعم العمود الفقري.

الحفاظ على وزن صحي:



قد تؤثر السمنة على صحة الركبة حيث قد تضطر إلى تحمل الكثير من الوزن ولكن لم يتم إثبات أنها سبب رئيسي لاضطرابات آلام الظهر، لكن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تبطئ من تعافيك، إذا كان لديك دهون زائدة في منطقة البطن ، بدلاً من العضلات ، يمكن أن يتحول مركز الجاذبية إلى الأمام - وهي حالة تؤدي إلى زيادة الضغط على ظهرك.

أقلع عن التدخين:

التدخين لا يضر فقط بأعضائك الحيوية مثل الرئتين والقلب ، بل يسبب عددًا كبيرًا من المشاكل الصحية الأخرى، كما أنه يعرض ظهرك للخطر، تظهر الأبحاث تظهر أن المدخنين يعانون من نوبات آلام الظهر أكثر من غير المدخنين ، وكلما زاد تدخين الشخص ، زاد خطر تعرضه لمثل هذه النوبة ، وفقًا لإحدى الدراسات.

قم بتخفيف الحمل أو الأوزان:



سواء كانت حقائب مدرسية أو حقائب ظهر للسفر أو أي شيء تحمله بشكل روتيني بمساعدة ظهرك، استخدم كلا من أحزمة العبوة بدلاً من ربط حزام واحد فوق كتف، حاول أن تحمل الضروريات فقط ، وقم بتخفيف العبء كلما أمكن ذلك.

تطوير عادات صحية للظهر:



ابق على وعي بما هو جيد أو سيئ لظهرك تمامًا كما يفعل المرء بالنسبة للطفل، تجنب الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات وحافظ على الوضع المناسب عند الجلوس على طاولة العمل، لا تقف في نفس الوضع لفترة طويلة، تمدد أو غيّر وضعيتك أو قم بالمشي لمسافة قصيرة عندما تستطيع، اجلس مع وضع قدميك بشكل مريح على الأرض وحافظ على ركبتيك أعلى قليلاً من وركيك وثنيهما بزاوية 90 درجة. اجلس مع إذا لم تصل قدميك إلى الأرض ، ضع كرسيًا صغيرًا تحتها.