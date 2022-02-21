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سرحان يتفقد التنقيب الأثري بالمدن المصرية

21 شباط / فبراير 2022 08:48

غزة - الرأي

تفقد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان برفقة محمد خلة الوكيل المساعد بوزارة السياحة والآثار، مستجدات التنقيب الأثري في المدن المصرية في منطقة المحاربين بغزة.

وأكد سرحان أن التنقيب لا يزال مستمراً في الموقع بالتعاون مع وزارة السياحة، وانه تم العثور حتى الان على 25 قبراً تعود الى العهد الروماني، والتي تؤرخ للقرن الأول الميلادي، وهناك دلائل بوجود قبور أخرى.

وشدد على إسناد وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتسخيرها المعدات اللازمة لتسهيل عمليات الحفر وسرعة إنجاز المهام حسب ما تطلبه الطواقم الفنية العاملة في التنقيب الأثري والتي تعمل منذ عدة اسابيع.

وأشار خلة إلى أن وزارة السياحة باشرت منذ اللحظة الأولى للاكتشاف العمل على حماية الموقع، واستجلاب خبراء لاكتشاف ما تخفيه المنطقة من آثار تؤرخ لحقبة زمنية هامه، مثنياً على دور لجنة متابع العمل الحكومي التي تداعت مباشرة لتشكيل لجنة خاصة برئاسة الوزارة لمتابعة الاكتشاف وقدمت كافة التسهيلات لإنجاز عملية الحفر عبر آليات وزارة الأشغال العامة والإسكان.

واستمع الوفد لشرح من الطواقم المتخصصة ومدير الآثار بالمدرسة الفرنسية العالمية "جون باتيست" والخبير الفرنسي "رونية الترا"، حول آليات سير عمليات الكشف والتنقيب، والمعلومات الأولية حول أهمية هذا الاكتشاف، والقيمة التاريخية لوجود المقبرة الرومانية.

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