وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث احتياجات مجمع ناصر الطبية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية في بلدة كفر الديك وكالة الرأي الفلسطينية الجيران عانوا من الرائحة الكريهة لعامين.. ثم اكتشفوا المصيبة وكالة الرأي الفلسطينية سرحان يتفقد التنقيب الأثري بالمدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يلتقي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وكالة الرأي الفلسطينية 5 خطوات للتخلص من آلام الظهر.. الجراحة الخيار الأخير وكالة الرأي الفلسطينية ما الفرق بين الفيروسات والبكتيريا وكيف تحمى نفسك؟ وكالة الرأي الفلسطينية توغل لآليات الاحتلال شرق رفح وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أعراض كورونا عند الأطفال.. وكيف تحميهم من الفيروس؟ وكالة الرأي الفلسطينية 52 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
أخبار » عجائب وطرائف

الجيران عانوا من الرائحة الكريهة لعامين.. ثم اكتشفوا المصيبة

21 شباط / فبراير 2022 08:55

الجيران عانوا من الرائحة الكريهة لعامين.. ثم اكتشفوا المصيبة
الجيران عانوا من الرائحة الكريهة لعامين.. ثم اكتشفوا المصيبة

اكتشفت الشرطة البريطانية رفات سيدة في لندن، بعد إبلاغ الجيران عن رائحة كريهة مستمرة منذ نحو عامين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شرطة لندن عثرت على بقايا هيكل عظمي لامرأة تبلغ حوالى 60 عاما، داخل شقة في منطقة بيكهام بالعاصمة البريطانية، قبل يومين.

ومما أثار الريبة في القضية أن صندوق بريد المرأة كان مليئا بالرسائل دون أن تقدم هي أو أي شخص آخر على أخذ تلك الرسائل.

ولاحظ السكان وجود إشعار فحص الغاز إلزامي على باب الشقة عام 2020، دون أن يحدث شيء.

وكان الجيران يشكون من رائحة كريهة في المبنى، الذي كانت تسكن فيه السيدة الميتة، منذ أكتوبر عام 2019.

لكن ضباط الشرطة لم يشقوا طريقهم صوب شقة السيدة المتوفية إلا قبل يومين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟