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باخرة السيارات تحترق وسط المحيط.. والخسائر بالملايين

21 شباط / فبراير 2022 09:02

باخرة السيارات تحترق وسط المحيط.. والخسائر بالملايين
باخرة السيارات تحترق وسط المحيط.. والخسائر بالملايين

اشتعلت النيران في سفينة شحن عملاقة وسط المحيط الأطلسي، وبينما تمكن فرق الإنقاذ من إجلاء الطاقم، أتت النيران على سيارات باهظة الثمن كانت على متنها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن البحرية البرتغالية أنقذت طاقم الباخرة المكون من 22 شخصا، ونقلتهم إلى قوارب نجاة.

واشتعلت النيران في الباخرة التي كانت تحمل سيارات من طراز بورش وفولكسفاغن قرب جزر الأزور وسط المحيط الأطلسي.

وقالت البحرية البرتغالية في بيان إن السفينة "فيليسيتي إيس"، أطلقت جرس الإنذار بعد اندلاع حريق في منطقة الانتظار. وأضافت أن سبب الحريق غير معروف.

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