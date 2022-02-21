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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

21 شباط / فبراير 2022 09:06

مستوطنون في باحات الأقصى
مستوطنون في باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم الحراس الذين تصدوا لاقتحام الأقصى ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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