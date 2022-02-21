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6 وفيات و967 إصابة جديدة بكورونا في غزة

21 شباط / فبراير 2022 09:36

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و967 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3017 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 3000 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 242230 إصابة بينها 25338 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 215008 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1884.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 186 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 103.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 630099.

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