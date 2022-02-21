الأسرى يغلقون الأقسام بكافة السجون حتى ظهر اليوم

غزة - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى إن الأسرى في كافة السجون سيغلقون الأقسام حتى ظهر اليوم، وذلك ضمن البرنامج النضالي لمواجهة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون بحقهم.

ولكسر إرادة الأسرى ووقف خطواتهم النضالية، قامت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون "الدرور واليماز" باقتحام "قسم 8 " بسجن "ريمون" وفتشت غرف القسم.

ويواصل الأسرى خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها في كافة السجون قبل أيام، ضمن برنامج نضالي تدريجي.

يُشار إلى أن حالة من التّوتّر الشّديد تسود السّجون، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في أعقاب عملية "نفق الحرّية"، حيث تراجعت إدارة السّجون عن الاتفاق المتمثّل بوقف إجراءاتها التّنكيلية والتّضييق بحقّ الأسرى، وصعّدت من سياسة التّضييق عليهم.

يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني، يناير 2022 بلغ نحو 4500 أسير/ ة، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفل.