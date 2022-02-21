19 حالة وفاة و2371 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

الضفة المحتلة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الإثنين، تسجيل 19 حالة وفاة، واصابة 2371 بفيروس "كورونا"، و5303 حالات تعافي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في الخليل، و5 حالات في جنين، وحالة في طوباس، وحالة في طولكرم، وحالة في نابلس، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 76، طوباس 17، قلقيلية 17، سلفيت 23، جنين 73، بيت لحم 35، نابلس 84، رام الله والبيرة 111، ضواحي القدس 15، الخليل 64، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 967، مدينة القدس 880".

ولفتت إلى وجود 132 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 275 مريضا، بينهم 47 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "طولكرم 96، طوباس 28، قلقيلية 91، سلفيت 22، جنين 90، بيت لحم 53، نابلس 197، رام الله والبيرة 191، ضواحي القدس 70، الخليل 20، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 3000، مدينة القدس 1400".