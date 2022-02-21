إصابات في اعتداءات للاحتلال على أهالي الشيخ جراح

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتدت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، على الأهالي والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وكسور استدعى نقل أحدهم إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هاجمت الأهالي والمتضامنين في محيط منزل عائلة سالم في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، حيث أصيب خلال الاعتداء عدد من الأهالي والمتضامنين برضوض وكسور، ونقل الفتى محمد العجلوني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المستشفى، بعد تعرضه للضرب المبرح على أيدي شرطة الاحتلال التي هددت باعتقاله لمجرد ترديده الله أكبر.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات في حي الشيخ جراح، إثر اعتداء قوات الاحتلال التي أوقفت إحدى مركبات الإسعاف خلال نقلها أحد المصابين.

وما زالت الأوضاع في الحي متوترة لليوم التاسع على التوالي، بعد افتتاح عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير، مكتباً استفزازيا في الحي.