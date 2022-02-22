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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

22 شباط / فبراير 2022 08:31

رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم:

سعر صرف الدولار: 3.23 شيقل

سعر صرف الدينار: 4.55 شيقل

سعر صرف اليورو: 3.65 شيقل

سعر صرف الجنيه: 0.20 شيقل

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