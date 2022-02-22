جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم:
سعر صرف الدولار: 3.23 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.55 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.65 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.20 شيقل
عاجل |
22 شباط / فبراير 2022 08:31
رام الله - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم:
سعر صرف الدولار: 3.23 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.55 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.65 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.20 شيقل
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