وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تكرّم الطالبات المتفوقات بمدرستي بيت حانون وهايل وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ53 وكالة الرأي الفلسطينية "حماد" يشيد بجودة الخدمات التي تقدمها دائرة اللوازم العامة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة تتفقد فعاليات الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان عبر الإنترنت وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2194) الثلاثاء 22/2/2022 وكالة الرأي الفلسطينية تحديث Windows 11 يحمل ميزات جديدة للمستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 18 مواطناً خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية شكوى جديدة ضد "فيس بوك" تتعلق بتغير المناخ وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة
أخبار » عجائب وطرائف

كلاب روبوت لحراسة الحدود الأمريكية!

22 شباط / فبراير 2022 08:40

كلاب روبوت لحراسة الحدود الأمريكية!
كلاب روبوت لحراسة الحدود الأمريكية!

في مشاهد أقرب لأفلام الخيال العلمي، استعان الجيش الأمريكي مؤخرًا بكلاب روبوتية كسلاح جديد لحماية حدود البلاد بين المكسيك.
وتتمثل مهمة الكلاب في اكتشاف ورصد التهديدات المحتملة قبل أن يتعرض لها البشر، وتعمل الكلاب على تضاريس مختلفة محملة بأجهزة استشعار وكاميرات لنقل البيانات، ويتحكم بالروبوت عبر أجهزة تشغيل عن بعد.

شاهد: كلاب روبوت لحراسة الحدود الأمريكية!

وتعتمد الكلاب الروبوتية على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات لمواجهة التهديد وتعزيز سلامة عناصر قوات حرس الحدود والحد من المخاطر التي تهدد حياتهم، خاصة أن الحدود الجنوبية للبلاد ذات تضاريس موحشة للإنسان والحيوان على حد سواء ما يمنح مجالا للروبوتات للتفوق.

وصنعت الكلاب الروبوتية من قبل شركة Ghost Robotics، في فيلادلفيا.

وأشارت الشركة إلى أن الكلاب عبارة عن جهاز كمبيوتر يعمل بالبطارية ذات مدى 4 ساعات ويتحرك على 4 أرجل ويتحكم فيه الإنسان عن بعد ولا يشكل الجهاز أي خطر أو مخاوف تذكر.

ولاتزال الكلاب الروبوتية في مرحلة البحث والتطوير ولا يوجد جدول زمني لنشرها على الحدود في الوقت الحالي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟