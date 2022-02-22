كلاب روبوت لحراسة الحدود الأمريكية!

في مشاهد أقرب لأفلام الخيال العلمي، استعان الجيش الأمريكي مؤخرًا بكلاب روبوتية كسلاح جديد لحماية حدود البلاد بين المكسيك.

وتتمثل مهمة الكلاب في اكتشاف ورصد التهديدات المحتملة قبل أن يتعرض لها البشر، وتعمل الكلاب على تضاريس مختلفة محملة بأجهزة استشعار وكاميرات لنقل البيانات، ويتحكم بالروبوت عبر أجهزة تشغيل عن بعد.

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وتعتمد الكلاب الروبوتية على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات لمواجهة التهديد وتعزيز سلامة عناصر قوات حرس الحدود والحد من المخاطر التي تهدد حياتهم، خاصة أن الحدود الجنوبية للبلاد ذات تضاريس موحشة للإنسان والحيوان على حد سواء ما يمنح مجالا للروبوتات للتفوق.

وصنعت الكلاب الروبوتية من قبل شركة Ghost Robotics، في فيلادلفيا.

وأشارت الشركة إلى أن الكلاب عبارة عن جهاز كمبيوتر يعمل بالبطارية ذات مدى 4 ساعات ويتحرك على 4 أرجل ويتحكم فيه الإنسان عن بعد ولا يشكل الجهاز أي خطر أو مخاوف تذكر.

ولاتزال الكلاب الروبوتية في مرحلة البحث والتطوير ولا يوجد جدول زمني لنشرها على الحدود في الوقت الحالي.