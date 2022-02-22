الأسرى يخوضون إضرابًا جزئيًا اليوم رفضًا لعقوبات الاحتلال

رام الله - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى، إن إضراب جزئي عن الطعام سيعم في كافة السجون، وذلك في إطار البرنامج النضالي لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال العقابية بحق الأسرى.

وكان الأسرى من كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، وتوافقوا على برنامج نضالي تدريجي حتى تحقيق مطالبهم.

يُشار إلى أن حالة من التّوتّر الشّديد تسود السّجون، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في أعقاب عملية "نفق الحرّية"، حيث تراجعت إدارة السّجون عن الاتفاق المتمثّل بوقف إجراءاتها التّنكيلية والتّضييق بحقّ الأسرى، وصعّدت من سياسة التّضييق عليهم.

ومن الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني، يناير 2022 بلغ نحو 4500 أسير/ ة، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفل.